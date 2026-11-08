Правнук поэта Бальмонта попал под суд за использование фейкового больничного

Он несколько дней не появлялся на работе, ссылаясь на то, что заболел. Начальник потребовал у мужчины подтверждение, тот прислал скрин больничного листа. При проверка выяснилось, что документ фейковый, поэтому сотрудника уволили.

После этой истории на мужчину завели уголовное дело об обороте поддельных документов. Это дело рассматривает Преображенский суд столицы. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Экс-работнику грозит штраф или несколько месяцев ареста.

Он объясняет недействительность документа путаницей в больнице. Мужчина рассказал, что должен был лечь на операцию, но больничный лист пациенту оформил не тот доктор. После чего его задним числом признали недействительным.

Сам правнук поэта ранее пытался избраться в Госдуму от партии «Новые люди». Кроме того, мужчина называет себя потомком поэта Серебряного века и представителем нового поколения бизнесменов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.