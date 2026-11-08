Родственники 99-летней россиянки не могут похоронить ее из-за отказа чиновников

В Иркутской области семья не может похоронить свою 99-летнюю родственнику рядом с мужем из-за отказа администрации согласовать захоронение. Родные переживают, что похороны могут не состояться даже на девятый день после смерти женщины, сообщает 112 .

99-летняя Галина К. скончалась 1 ноября. Семья планировала похоронить ее на Марковском кладбище, где заранее было подготовлено место рядом с могилой ее супруга. После получения всех необходимых документов родственники обратились в администрацию, но разрешение на захоронение им не предоставили.

По словам зятя, чиновники объяснили отказ тем, что кладбище не работает по воскресеньям. При этом провести похороны днем раньше семье также не разрешили. Родственники уже оплатили ритуальные услуги за 140 тысяч рублей, заказали зал прощания и поминальный обед, а на похороны приехали близкие из других регионов.

Представитель ритуального бюро утверждает, что проблемы с оформлением захоронений на Марковском кладбище длятся около полугода. По ее словам, разрешения могут затягивать для семей, которые обращаются в определенные ритуальные службы. В связи с этим она планирует обратиться в прокуратуру.

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