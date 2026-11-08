Фонограмма и часовое ожидание: солист «Три дня дождя» сорвал концерт в Минске

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов сорвал концерт во Дворце спорта в Минске. Он был в неадеквате, выступал под фонограмму, а шоу задержали на час, сообщает SHOT .

Как рассказали фанаты, концерт задержали на 50 минут без объяснения причин. А потом еще на 10 минут — якобы из‑за технеполадок. Некоторые видели, что за кулисы проходили медики скорой помощи. При этом зал в Минске был почти полный.

Когда певец вышел на сцену, то он сильно шатался, странно выл. Также солист не попадал со словами в музыку и в итоге пел на выступлении под фонограмму. Звук на живом выступлении слышался как из дешевых наушников, считают зрители.

В ходе концерта группа исполнила 10 песен, выступление длилось около 40 минут, а потом резко завершилось. Многие зрители даже не поняли, что это — конец.

Недовольные поклонники сразу захейтили «перформанс» группы. По их словам, они откладывали деньги, приезжали из разных городов на выступление, но вместо 2 часов получили «невнятного вокалиста» всего на час.

Как предположили зрители, Викторов был либо сильно пьян, либо под веществами. Они высказали свое недовольство: «Ужасно», «Не знаю, кто виноват, хуже концерта я не видел», «Буду подавать иск. Моя жена расплакалась». Билеты на концерт стоили от 4 до 8 тыс. рублей.

Викторов уже два раза попадал в крупные скандалы со срывом концертов в Екатеринбурге. Этим летом певец вернулся на сцену после экстренного прохождения курса лечения.

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