Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за споров по финансированию Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы, если некоторые страны-члены откажутся финансировать Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на его письмо главе Евросовета Антониу Коште.

«Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине», — говорится в публикации.

Канцлер Германии утверждает, что проблему недостаточного финансирования киевского режима необходимо решить на предстоящей встрече европейских лидеров, которая пройдет 13 ноября в Дублине. На предыдущей встрече в середине октября разногласия устранить не удалось.

До конца текущего года ЕС предстоит договориться о финансировании нужд Украины на 2027 год и одновременно согласовать бюджет объединения. Однако Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили, что не будут участвовать в новом кредите для Киева, который требует покрыть бюджетный дефицит в 70 млрд евро в следующем году.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия больше не может поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot: это создаст критические бреши в собственной обороне.

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