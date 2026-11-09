Молодая жена Олега Меньшикова показала романтические фото с актером на курорте

Молодая жена народного артиста России Олега Меньшикова опубликовала в личном блоге романтические фото с ним на курорте, поздравив супруга с днем рождения.

Сегодня звезде фильма «Покровские ворота» исполнилось 66 лет. Он старше своей супруги на 23 года.

«Мы не выбираем дни, когда в жизнь приходят главные для нас люди, но очень ценим, что этот день когда-то случился. Рада, что жизнь подарила мне тебя. С днем рождения!» — написала 43-летняя супруга актера.

Олег Евгеньевич познакомился с Анастасией Черновой, когда она училась на актерском факультете в ГИТИСе. Впервые пара встретилась на концерта Михаила Жванецкого в 2003 году. В 2005-м Меньшиков и Чернова поженились. Детей у супругов нет.

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