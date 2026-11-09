Академия Плющенко лишила фигуристку Костылеву стипендии из-за ее матери
Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева осталась без ежемесячной стипендии в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» из-за поведения ее матери Ирины Костылевой, сообщает РИА Новости.
Менеджер по делам спортсменки и методист академии Елена Благодерова заявила, что Ирина Костылева неоднократно выступала с критикой в адрес академии, а также оскорбляла спортсменов и их родителей в соцсетях. В итоге ее дочь лишили стипендии, которая составляла 65 тысяч рублей в месяц.
Родители Елены подписывали договор с академией, содержащий два пункта для получения стипендии: не писать негатив про школу, руководство и других спортсменов и не тренироваться на чужих льдах. По словам Благодеровой, оба условия были нарушены.
В итоге договор расторгли и «Ангелы Плющенко» прекратили выплачивать Елене стипендию.
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