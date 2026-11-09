В Москве наградили победителей IV сезона конкурса «Памяти героев верны!»

В мероприятии приняли участие 90 авторов лучших конкурсных работ из разных регионов России, ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, представители общественных организаций и почетные гости.

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, — искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Эти живые истории находят отклик у огромного числа людей и передаются следующим поколениям. Благодарю каждого, кто присоединился к конкурсу. Отдельные слова признательности — ветеранам и семьям защитников. Низкий поклон героям, чьей памяти будем всегда верны», — сказала статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В этом году конкурс объединил россиян в возрасте от 7 до 91 года, которые представили свои работы: эссе, рассказы об СВО и военных династиях, авторские стихотворения и песни, фотографии и рисунки, посвященные героям спецоперации. Отдельные номинации учредили партнеры конкурса: Ассамблея народов России и Всероссийский проект «Хранители истории», организаторами которого выступают «Юнармия» и «Движение первых».

Кроме того, в рамках церемонии награждения прошла выставка рисунков и фотографий победителей и призеров конкурса.

За четыре года конкурс объединил более 12 тыс. человек. Ежегодно фонд выпускает электронные сборники творческих работ участников. Опубликованы работы за 2023, 2024 и 2025 годы — всего более 4 тыс. произведений. Готовится к выходу четвертый сборник по итогам 2026 года.

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