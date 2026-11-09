Огненный шар пронесся над США со скоростью 75 тыс км/ч

Над американским штатов Теннесси пронесся яркий метеор, оставив за собой светящийся след. Очевидцы наблюдали огненный шар, переливающийся разными цветами, сообщает Life.ru .

Как пишет американская газета New York Post со ссылкой на NASA, космический объект был замечен вечером 5 ноября над городом Роббинсвилл в Северной Каролине.

Эксперты установили, что метеор, летел со скоростью около 47 тыс. миль в час (75 тыс. км/ч). Всего за 10 секунд небесное тело преодолело около 120 миль в направлении города Ист-Ридж в Теннесси. Затем фрагмент астероида распался на высоте приблизительно 25 миль над поверхностью Земли.

По словам жителей штата, во время полета огненный шар переливался голубым, белым и оранжево-желтым оттенками.

По данным NASA, источником впечатляющей вспышки стал небольшой фрагмент астероида, который разрушился в земной атмосфере. Несмотря на яркость явления, до поверхности планеты небесное тело не долетело в первоначальном виде.

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