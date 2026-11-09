Огненный шар пронесся над США со скоростью 75 тыс км/ч
Над американским штатов Теннесси пронесся яркий метеор, оставив за собой светящийся след. Очевидцы наблюдали огненный шар, переливающийся разными цветами, сообщает Life.ru.
Как пишет американская газета New York Post со ссылкой на NASA, космический объект был замечен вечером 5 ноября над городом Роббинсвилл в Северной Каролине.
Эксперты установили, что метеор, летел со скоростью около 47 тыс. миль в час (75 тыс. км/ч). Всего за 10 секунд небесное тело преодолело около 120 миль в направлении города Ист-Ридж в Теннесси. Затем фрагмент астероида распался на высоте приблизительно 25 миль над поверхностью Земли.
По словам жителей штата, во время полета огненный шар переливался голубым, белым и оранжево-желтым оттенками.
По данным NASA, источником впечатляющей вспышки стал небольшой фрагмент астероида, который разрушился в земной атмосфере. Несмотря на яркость явления, до поверхности планеты небесное тело не долетело в первоначальном виде.
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