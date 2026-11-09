«Альфонс»: бывший муж оставил беременную блогершу Мошу Мошошу без машины

Беременная российская блогерша Моша Мошоша рассказала о том, что бывший муж забрал у нее машину при разводе. Также, по ее словам, еще в браке она обеспечивала экс-возлюбленного, а он практически никак не помогал ей.

По словам девушки, отношения испортились уже давно. В июне блогерша забеременела, а уже в июле муж уехал работать в другой город, тогда же начались разговоры о разводе. При этом мужчина забрал с собой машину, купленную в браке за 2,3 млн рублей. По словам Марии, супруг вложил в нее только 700 тыс. рублей, остальные деньги на покупку, а затем и на ремонт предоставила она.

В ноябре брак пары расторгли. Когда блогерша поинтересовалась у бывшего мужа, как они будут делить машину, он просто проигнорировал ее. Мария также уверяет, что «на будущего ребенка мужчине наплевать».

Девушка рассказала про их с экс-возлюбленным первые дни знакомства. Тогда блогерша безвозмездно поселила его в своей квартире, затем подарила ему телефон, а уже во время брака обеспечивала всю семью, в том числе помогала двум детям мужа от его предыдущих отношений.

Пользователи Сети встали на сторону девушки. Они назвали ее бывшего мужа альфонсом.

«Обычный альфонс», «Да, видимо, хотел прибиться к ресурсной девочке, но что-то пошло не так», «У него же два сына еще, которых так же оставил», — написали пользователи.

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