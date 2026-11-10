«Была скорая и капельница»: Киркорову стало плохо во время концерта в Тюмени

Певец Филипп Киркоров почувствовал недомогание во время выступления в Тюмени. Ему поставили капельницу, сообщает StarHit со ссылкой на слова пиар-директора артиста Екатерины Успенской.

Киркоров с трудом исполнял свои песни. Во время концерта ему вынесли стул, чтобы он мог продолжить выступление, не перенапрягаясь.

Причиной, по словам Успенской, стало то, что артист заболел. У него поднялась высокая температура, и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

«Была скорая и капельница», — отметила Успенская.

Сам певец в финале концерта признался зрителям, что чувствует себя не очень хорошо, но не стал отменять выступление, чтобы не лишать поклонников праздника.

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