Ужалил в ногу: скат чуть не убил российскую туристку во Вьетнаме

Скат едва не убил российскую туристку во Вьетнаме. Девушку госпитализировали после того, как скат ужалил ее в ногу, сообщает SHOT .

Визажист из Перми Елизавета отдыхала с друзьями на курорте в Муйне. После вечера в баре они решили искупаться в море ночью. Когда девушка вошла в воду, она почувствовала резкую боль в ноге. Конечности мгновенно онемели, а боль была настолько сильной, что она потеряла сознание.

Оказалось, что она наступила на ската, который спрятался в песке. Друзья вытащили Елизавету на берег и отвезли в больницу.

По словам пострадавшей, врачи четыре часа боролись за ее жизнь. Сама она почти ничего не помнит, но очнулась уже с меньшей болью. Девушка пришла в себя и вернулась в Россию. Сейчас она в порядке.

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