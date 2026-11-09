«Первый день сезона, открытие з******»: в Алатау откопали райдера из снега

В селе Приисковом, которое находится на склонах Кузнецкого Алатау, горнолыжный сезон начался со спасения райдера, ушедшего под снег. Историю в соцсетях рассказала гид отеля «Алатау» Екатерина.

По словам девушки, в первый день сезона она вместе со сноубордистами поехала на левый цирк Гуса (склон на горе). Там же, но в центре, они заметили группу из другого отеля.

В моменте один из гидов упал вниз с отломившегося козырька. По словам Екатерины, мужчина падал быстро — мелькало только его тело. В итоге он ушел глубоко под снег. Другим сноубордистам пришлось его выкапывать лопатами. Девушка опубликовала кадры спасения пострадавшего.

«Ну что, первая эвакуация, первый день сезона. Открытие з******», — сказала Екатерина в ролике.

По словам девушки, пострадавший был без закрывающего гида. К счастью, его удалось вовремя откапать. В процессе мужчина даже смеялся и шутил.

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