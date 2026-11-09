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Два человека погибли при пожаре в жилом доме на Очаковском шоссе

Пожар в многоквартирном доме на Очаковском шоссе унес жизни двух человек, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, возгорание началось в квартире на седьмом этаже девятиэтажного здания. Очевидцы запечатлели вырывающийся из окон огонь. Также люди пожаловались на запах гари.

На место прибыли пожарные. Огонь был потушен, но без жертв не обошлось.

При пожаре погибли два человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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