Полиция задержала мужчину, протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

В столице задержали мужчину, который протаранил на машине отель в деловом центре «Москва-Сити», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, все началось с того, что охрана не впустила агрессивного мужчину в здание. После этого он сел за руль машины и попытался заехать в холл, протаранив двери отеля.

Попутно неадекват сбил охранника, после чего станцевал лезгинку и уехал, повредив шлагбаум на выезде. Машину впоследствии нашли на улице Нижняя Масловка, самого правонарушителя задержали.

Сейчас устанавливается степень причиненного вреда. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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