Снес двери и станцевал лезгинку: неадекват на авто ворвался в «Москва-Сити»
Фото - © Telegram-канал 112
Неадекватный мужчина ворвался в «Москва-Сити» на автомобиле. Он протаранил дверь, а потом внезапно станцевал лезгинку, сообщает «112».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как белый легковой автомобиль буквально таранит вращающиеся двери гостиницы Novotel. Реализовать замысел получилось только наполовину.
После сноса двери мужчина в кепке выскочил из машины и начал танцевать лезгинку.
Делом заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку.
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