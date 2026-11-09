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Снес двери и станцевал лезгинку: неадекват на авто ворвался в «Москва-Сити»

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Неадекватный мужчина ворвался в «Москва-Сити» на автомобиле. Он протаранил дверь, а потом внезапно станцевал лезгинку, сообщает «112».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как белый легковой автомобиль буквально таранит вращающиеся двери гостиницы Novotel. Реализовать замысел получилось только наполовину.

После сноса двери мужчина в кепке выскочил из машины и начал танцевать лезгинку.

Делом заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку.

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