В Люберцах строят образовательный комплекс на 620 мест

Образовательный комплекс в поселке Красково Люберецкого округа объединит школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников. Строительство планируют завершить в III квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность образовательного комплекса в Краскове достигла 45%. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, который осуществляет надзор за строительством, совместно со специалистами ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход работ. Сейчас строители ведут кладку внутренних стен и устройство инженерных сетей.

Школа на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников разместятся под одной крышей. Семьи с детьми разного возраста смогут водить их на занятия по одному адресу. Завершить строительство планируют в III квартале 2027 года.

В школе оборудуют актовый зал на 200 зрителей с полноценной сценой, артистической и костюмерной. Школьники смогут готовить спектакли, концерты и другие выступления, переодеваться и готовиться к выходу на сцену в отдельных помещениях.

Кабинеты химии, физики и биологии оснастят лабораториями для практических занятий. В библиотеке предусмотрены читальный зал, компьютерная зона и пространство для детских проектов. Для занятий спортом создадут два спортзала, футбольное поле и беговые дорожки.

Комплекс возводят рядом с ЖК «Легенда Коренево», где уже достроили пять жилых корпусов. Застройщик — ООО «СЗ «КОРЕНЕВО ДЕВЕЛОПМЕНТ».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.