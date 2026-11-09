Врач предупредил о рисках сочетания мяса с молоком

Эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что мясо и молоко в одном приеме пищи могут вызвать тяжесть и метеоризм, сообщает «Абзац» . Полноценных исследований, подтверждающих такие риски, нет.

По словам Калинчева, молочный белок казеин под действием желудочной кислоты образует сгустки, которые мешают перевариванию мяса. Врач также заявил, что сочетание продуктов повышает нагрузку на поджелудочную железу.

«Мясо состоит из сложных животных белков, таких как актин, миозин, коллаген, для расщепления которых желудок выделяет концентрированную соляную кислоту и фермент пепсин. Молочный белок казеин под воздействием этой кислоты мгновенно сворачивается в плотные, труднопроходимые сгустки. Эти сгустки „обволакивают“ волокна мяса, изолируя их от желудочного сока», — пояснил Калинчев.

При этом данные 1995 года касались усвоения железа: употребление 930 мг кальция в день в молоке и сыре могло снизить его всасывание на 30–50%. В эксперименте участвовали около 20 женщин, которые в течение 10 дней ели молоко, творог и мясо. Эти данные не подтверждают описанные врачом проблемы с перевариванием.

Рекомендации специалистов не заменяют медицинских назначений. Противопоказания и индивидуальный рацион следует обсудить с лечащим врачом.

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