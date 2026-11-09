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Учитель из Наро-Фоминска Софья Гордиенко совмещает работу с учебой и наукой

Софья Сергеевна Гордиенко преподает английский язык в наро-фоминской школе № 5 и учится в магистратуре Учебно-научного института сравнительной образовательной политики РУДН, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Софья Гордиенко окончила Московский педагогический государственный университет. За время учебы и начала профессионального пути она занимала призовые места на олимпиадах и опубликовала ряд научных работ.

Сейчас педагог совмещает преподавание английского языка в школе № 5 Наро-Фоминска с учебой в магистратуре. Она интересуется цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, регулярно повышает квалификацию.

Коллеги высоко оценивают профессиональные качества Софьи Сергеевны. Они отмечают ее аналитический склад ума, творческий подход к работе и любовь к детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.