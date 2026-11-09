Врачи Павлово-Посадской больницы спасли руку женщины после повторной травмы

Врачи Павлово-Посадской больницы провели серию операций 69-летней пациентке с несрастающимся переломом предплечья. После установки аппарата Илизарова появились первые признаки сращения костей, отступили боль и отек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью 2025 года жительница Павловского Посада при падении сломала обе кости левого предплечья возле запястья со смещением отломков. В больнице их сопоставили без разрезов и наложили гипс. После повторной травмы в октябре отломки вновь сместились. В ноябре хирурги закрепили кость металлической пластиной.

Возрастная хрупкость костей осложнила лечение: они медленнее восстанавливались и хуже удерживали металлоконструкции. Повторная травма также нарушила заживление. Реабилитация почти не дала результата.

В марте врачи удалили пластину и обнаружили ложный сустав — отломки оставались подвижными. Хирурги пересадили костную ткань в область перелома и установили спицы. Однако хрупкая кость их не удержала: спицы сместились, началось воспаление. В апреле их удалили.

«После каждого этапа мы анализировали ситуацию и подбирали следующий шаг. Сдаваться мы не собирались, ведь речь шла о том, сможет ли человек снова полноценно пользоваться рукой», — рассказала заведующая травматологическим отделением Павлово-Посадской больницы Юлия Викторовна Малофеева.

Во время следующей операции врачи вновь сопоставили кости, повторили пересадку костной ткани и установили аппарат Илизарова. Кольца и спицы снаружи удерживают кость и меньше зависят от ее плотности. Конструкция позволяет рано начать пользоваться рукой, а умеренная нагрузка помогает сращению.

Снимки показывают первые признаки ровного сращения. Боль и отек, мучившие пациентку восемь месяцев, отступили. Впереди — восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.