Мошенники подделывают штрафы Госавтоинспекции с помощью нейросетей

Преступники находят адреса автовладельцев в открытом доступе и рассылают небольшие штрафы в расчете на оплату без проверки.

«Для поиска потенциальных жертв мошенники используют открытые источники — социальные сети, автомобильные чаты и другие интернет-площадки. Из опубликованных фотографий или с помощью сервисов проверки автомобилей преступники получают снимки машины, после чего используют платные зарубежные ИИ-сервисы для создания изображения, похожего на фотографию автомобиля, которую обычно прикладывают к постановлению о нарушении ПДД. Если раньше злоумышленникам приходилось самостоятельно редактировать снимки, то теперь значительную часть этой работы за них выполняет нейросеть», — пояснил Ладушкин.

Проверить штраф можно на «Госуслугах». Мошенники ставят свежие даты, чтобы отсутствие начисления выглядело задержкой обновления данных.

Банк может блокировать оплату по поддельным реквизитам. Тогда водитель сканирует QR-код и переводит деньги через сторонний сервис мошенникам. По словам эксперта, вернуть средства крайне сложно.

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