Врачи Балашихинской больницы восстановили пациентке проходимость кишечника

Людмила Новоселова из Тюмени перенесла операцию в филиале № 2 Балашихинской больницы. Хирурги удалили злокачественную опухоль, закрыли стому и восстановили проходимость кишечника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В сентябре Людмила Новоселова перенесла экстренную операцию в Тюмени из-за кишечной непроходимости, вызванной злокачественной опухолью. Врачи спасли ей жизнь и вывели стому. Затем женщина приехала к родственникам в Подмосковье, чтобы проконсультироваться со столичными специалистами.

До консультации в Москве состояние пациентки ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила ее в филиал № 2 Балашихинской больницы. После осмотра в приемном отделении врачи провели консилиум и решили сначала купировать воспаление мягких тканей в области стомы.

Через несколько дней состояние тканей улучшилось. Команда первого хирургического отделения удалила опухоль и закрыла стому, восстановив проходимость кишечника.

Пациентка полностью восстановилась после операции и выписана домой. Врачи подготовили для коллег рекомендации по дальнейшему лечению, в том числе по проведению химиотерапии.

«Спасибо врачам-хирургам, реаниматологам и медицинским сестрам — всем, кто был рядом и заботился обо мне. Отдельная благодарность моему лечащему врачу Альберту Эдиковичу Колачану за профессионализм, внимание и поддержку», — сказала Людмила Новоселова.

Регулярные профилактические обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.