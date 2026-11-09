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Екатеринбурженка погибла во сне из-за оставленного на зарядке телефона

Происшествия
Главное управление МЧС России по Свердловской области

Фото - © Главное управление МЧС России по Свердловской области

Женщина погибла в результате возгорания телефона, который на ночь был оставлен на зарядке в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Накануне утром поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажки на улице Сулимова. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горят домашнее имущество и внутренняя отделка комнаты.

Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 46-летней женщины. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Выяснилось, что загорелся аккумулятор смартфона, оставленного на ночь на зарядке. По предварительным данным, женщина погибла во сне от отравления угарным и едким дымом.

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