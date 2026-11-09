В Подмосковье выполнили почти 400 мероприятий для надежности энергосистемы

Энергетики с начала 2026 года завершили почти 400 из 629 мероприятий программы повышения надежности энергосистемы Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Программа повышения надежности энергосистемы Подмосковья на 2026 год предусматривает 629 мероприятий. К настоящему времени выполнено почти 400 из них.

Энергетики обновили и повысили надежность 632 км линий электропередачи, реконструировали девять тяговых подстанций общей мощностью 749 МВА. До конца года программа также предусматривает восемь мероприятий по замене силовых трансформаторов.

«Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья выстроена так, чтобы работать на опережение: мы не ждем, пока оборудование исчерпает ресурс, а обновляем инфраструктуру в плановом режиме. Промежуточные итоги подтверждают, что взятый темп выдерживается, и до конца года все запланированные позиции будут закрыты в полном объеме», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работы направлены на повышение стабильности электроснабжения, снижение рисков технологических нарушений и обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.