Врач-педиатр Молодой объяснил, когда кашель может быть реакцией на стресс

Кашель может возникать на фоне стресса и тревоги, но говорить о психосоматике можно только после обследования. Об этом рассказал врач скорой помощи, педиатр Дмитрий Молодой.

По словам Дмитрия Молодого, при психосоматическом кашле человеку может казаться, что он заболел острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Однако прежде чем связывать симптом со стрессом, врач должен исключить инфекционные заболевания и другие физические причины.

Если кашель сопровождает температура, то, по мнению педиатра, скорее всего, речь идет об ОРВИ. Для психосоматики характерен кашель без ухудшения общего состояния.

«Но вообще на практике очень сложно отличить, поэтому необходим точный диагноз и исключение. Потому что, например, так может проявляться затяжной кашель — постназальный затек, когда слизь стекает по задней стенке глотки. Мы ее снаружи не видим, но внутри она раздражает глотку, что и вызывает кашель. И длиться это может, в общем-то, несколько недель», — отметил врач в эфире радио Sputnik.

В сомнительных случаях Молодой посоветовал сначала обратиться к терапевту. При необходимости тот направит пациента к узкому специалисту.

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