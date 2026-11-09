Эксперт Галай: ИТ и финансы сохранят высокие зарплатные ориентиры в 2027 году

В 2027 году самые высокие зарплатные ориентиры останутся в информационных технологиях и финансах. Такой прогноз дала руководитель департамента аутсорсинга процесса рекрутмента компании «Адвирос» Ольга Галай.

По данным Галай, медианный доход ИТ-специалиста сейчас составляет 190 тыс. рублей, а старших специалистов по анализу данных и инженеров DevOps — 370–400 тысяч. Квалифицированным сварщикам предлагают 150 тыс. рублей, электромонтажникам — 145 тысяч.

Более стабильного спроса и роста доходов эксперт советует искать в рабочих и инженерных профессиях. Промышленности и строительству понадобятся сварщики, токари, фрезеровщики, наладчики станков, слесари-инструментальщики и инженеры. В ИТ сохранится спрос на специалистов по данным, искусственному интеллекту, разработке и информационной безопасности.

Транспорт и логистика будут искать автомехаников, логистов, диспетчеров и работников склада. Медицина и образование по-прежнему нуждаются во врачах, медсестрах, фармацевтах и преподавателях. При этом, подчеркнула Галай, дефицит кадров не гарантирует высокий доход без подтвержденных навыков.

«Выбирать профессию только по зарплате на старте очень рискованно. Таких кейсов много, в ИТ особенно, там часто недооценивают конкуренцию и переоценивают скорость трудоустройства после курсов», — заключила Ольга Галай в эфире радио Sputnik.

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