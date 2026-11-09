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Искусственный интеллект берет на себя рутину, но не заменяет врача — эксперты

Нейросети анализируют снимки и заполняют протоколы, но окончательное заключение проверяет и принимает врач. Эксперты объяснили границы применения технологий, сообщает «Вечерняя Москва» .

В московских поликлиниках алгоритмы выделяют подозрительные участки на снимках, а голосовые помощники вносят в протокол сведения из разговора с пациентом. По словам доцента Анны Овсянниковой, врач изучает исходное изображение и проверяет подсказки системы.

Гендиректор медицинской онлайн-лаборатории Алексей Образцов пояснил, что специалист не должен автоматически подписывать подготовленный текст. Клиника отвечает за выбор зарегистрированного решения, интеграцию, обучение сотрудников и контроль.

Ответственность производителя связана с дефектами программы, несоответствием заявленным характеристикам и нарушениями требований безопасности.

Терминалы, оценивающие показатели здоровья по видео лица, служат для первичного скрининга, а не постановки диагноза. Разработчик Леон Сокиркин подчеркнул, что расчетные оценки не заменяют лабораторный анализ.

«Технология приносит пользу тогда, когда результат действительно включен в работу специалиста и его качество регулярно проверяется», — резюмировал Сокиркин.

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