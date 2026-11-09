В трех округах Подмосковья установили и перенастроили светофоры

Мосавтодор установил новые светофоры в Истре и Мытищах и изменил режим работы светофора в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор продолжает устанавливать и настраивать светофоры на региональных дорогах Московской области.

В селе Павловская Слобода муниципального округа Истра новый светофор появился возле складских комплексов. Он позволит упорядочить транспортные потоки, повысить безопасность движения и сделать проезд комфортнее.

В Наро-Фоминском округе на Т-образном перекрестке возле деревни Чешково скорректировали работу светофора. Для утреннего, дневного и вечернего времени добавили отдельные режимы. Они учитывают интенсивность движения в течение суток и должны сократить ожидание разрешающего сигнала и повысить пропускную способность перекрестка.

В городском округе Мытищи светофор установили на Осташковском шоссе возле остановки «Болтино-2». Он призван повысить безопасность всех участников движения, в том числе пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что специалисты регулярно отслеживают дорожную ситуацию и при необходимости корректируют режимы светофоров. Такие изменения позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%, а также повысить безопасность и комфорт участников движения.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.