Ролики «Русского кода» о поговорках набрали более 5 млн просмотров

Просветительский проект «Русский код» собрал более 5 млн просмотров и свыше 500 комментариев. Авторы подвели его итоги на пресс-конференции о нейросетях и филологии, сообщает kp.ru .

Команда выпустила 30 роликов о поговорках, пословицах и известных фразах. Мультфильмы объясняют происхождение выражений и их смысл. Например, «гол как сокол» не связано с птицей, а «зарубить на носу» — с частью лица. Ролики доступны в мессенджерах и социальных сетях «Комсомольской правды».

«Искусственный интеллект — это помощник. Естественно, мы ни в коем случае не должны им заменять собственные мысли. ИИ нам помогает создавать контент, который помогает зрителю изучать русский язык», — отметила главный редактор «КП-ТВ», руководитель проекта Александра Абдулкеримова.

Шеф-редактор службы интернет-вещания RT на русском Наталья Вороная привела данные недавнего опроса: около 50% жителей Москвы используют пословицы и поговорки. Актриса Мария Сандлер пояснила, что люди нередко воспринимают устойчивые выражения автоматически, но затрудняются объяснить их. По ее мнению, мультфильмы проекта помогают преодолеть этот автоматизм.

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