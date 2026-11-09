Ветеринары Подмосковья приняли участие в конференции «NVC 2026»

Специалисты Государственной ветеринарной службы Московской области посетили трехдневную Национальную ветеринарную конференцию «NVC 2026» в «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конференция объединила ветеринарных врачей со всей России. Участники посещали лекции и обсуждали клинические направления, современные методы диагностики и управление ветеринарными клиниками.

Параллельно работала выставка с участием более 160 экспонентов. На ней представили рентгеновские аппараты, системы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, эндоскопические комплексы, аппараты УЗИ, лабораторное оборудование и анестезиологические станции. Участники также ознакомились с ветеринарными препаратами, специализированными кормами, расходными материалами и цифровыми сервисами для автоматизации клиник.

Научные сессии проходили одновременно в нескольких залах. В первый день врачи обсудили кардиологию, дерматологию, стоматологию, нефрологию, интенсивную терапию, неврологию, онкологию, гериатрию и ветеринарную диетологию. Отдельные секции посвятили управлению клиниками и общению персонала с владельцами животных.

Во второй день эксперты рассмотрели диагностику инфекционных заболеваний, офтальмологию, репродуктологию, эндокринологию, неврологию и поведенческую медицину. Заключительный день включал секции по интенсивной терапии, хирургии, клинической и лабораторной диагностике, патологической морфологии и лечению экзотических животных. Завершилась конференция симпозиумом по лечению боли.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что развитие кадров и внедрение инноваций в государственных ветклиниках остаются приоритетами ведомства. Поддержка образовательных инициатив и участие врачей в научно-практических конференциях помогают укреплять ветеринарное благополучие региона и повышать качество лечения домашних животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.