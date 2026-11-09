Адвокат Мухина объяснила, как развестись без согласия супруга

Адвокат Юлия Мухина рассказала, что несогласие супруга не препятствует разводу: в таком случае брак расторгают через суд, сообщает Газета.ru .

По словам Мухиной, такой порядок предусматривает статья 21 Семейного кодекса РФ. Суд должен установить, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны.

«Если примирение не состоялось и хотя бы один из супругов продолжает настаивать на разводе, брак расторгается. Второй супруг не может бесконечно откладывать процесс своим несогласием», — объяснила Мухина.

Чтобы не затягивать дело, важно правильно выбрать суд и приложить к иску все необходимые документы. Обычно иск подают по месту жительства ответчика. В предусмотренных законом случаях можно обратиться по месту жительства истца: если с ним находится несовершеннолетний ребенок или здоровье затрудняет выезд к ответчику.

Адвокат посоветовала без необходимости не объединять развод со спорами о детях, алиментах и имуществе: это увеличивает объем разбирательства. Процесс также затягивают неполный комплект документов, неявка участников и необходимость их извещения.

Мировой судья рассматривает дело до месяца, районный — до двух месяцев. Срок для примирения в этот период не входит, уточнила Мухина.

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