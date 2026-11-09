Аналитики оценили ингредиенты для оливье на четверых в 138 рублей

В 2026 году ингредиенты для четырех порций оливье обойдутся в 138 рублей, селедки под шубой — в 275 рублей, крабового салата — в 279 рублей. Расчеты подготовила программа лояльности «X5 Клуб», сообщает Газета.ru .

Аналитики использовали цены товаров при онлайн-заказе или покупке в «Пятерочке». Они предусмотрели порции с запасом на добавку: около 300 г оливье, 475 г селедки под шубой и 350 г крабового салата на человека.

В расчет для оливье вошли картофель, морковь, соленые огурцы, четыре яйца, 200 г вареной колбасы, горошек и майонез. Самыми дорогими ингредиентами стали горошек — 32 рубля и майонез — 27 рублей.

В селедке под шубой 400 г сельди обошлись в 144 рубля. Свекла добавила 45 рублей, майонез — 35 рублей. В крабовом салате дороже всего стоили 400 г крабовых палочек — 140 рублей. На кукурузу пришлось 49 рублей, на свежие огурцы — 31 рубль.

Аналитики X5 рекомендовали заранее сравнивать цены и акции. При ранних закупках они посоветовали учитывать сроки годности и условия хранения продуктов, особенно рыбы, крабовых палочек и соусов.

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