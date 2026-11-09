Эксперт Пожарская рассказала, как избежать обмана на ноябрьских распродажах

По словам эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка», мошенники чаще всего рекламируют электронику, устройства для красоты и уходовую косметику. Они обещают дополнительные скидки за переход по ссылке или рассылку объявления знакомым.

Пожарская предупредила, что ссылки из поддельных аккаунтов могут вести на фишинговые сайты. Пользователь рискует потерять конфиденциальные данные и загрузить вредоносные программы, которые отслеживают его действия и пароли.

«Самый важный защитный инструмент — это наша голова. К сожалению, мошенничество — это новая реальность, поэтому бдительность должна быть нашим постоянным спутником. Мы должны помнить правила кибербезопасности и не переходить по непонятным ссылкам. Если какое-то предложение, которое мы увидели в интернете, выглядит очень привлекательно, лучше перепроверить эту информацию на официальном сайте бренда, площадки или магазина. Ну и, конечно, необходимо регулярно устанавливать защитные решения на свои устройства и обновлять как сами эти решения, так и пароли», — посоветовала Александра Пожарская в эфире радио Sputnik.

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