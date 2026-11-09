«Вас покусала сопля»: прозрачные существа испортили отдых туристов на Пхукете

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Туристы на Пхукете были искусаны странными прозрачными животными во время купания. Путешественница из Казахстана Умит поделилась кадрами необычных существ, которых ей удалось выловить.

Туристка отметила, что почувствовала укусы, когда находилась в воде. Присмотревшись, она увидела странную прозрачную каплю и выловила ее.

«Нас что-то кусало в море на Пхукете, получилось поймать одну из них», — написала девушка.

Пользователи Сети выдвинули различные версии происхождения необычного существа. Кто-то заявил, что это линза, другие увидели в нем медузу.

«Обычная линза для глаз, особо не кусается», «Похоже, вас покусала сопля», «Какое милое», — написали пользователи.

Однако более сведущие комментаторы заявили, что Умит достала из воды сальпу. Это морские животные бочкообразной или цилиндрической формы с прозрачным желеобразным телом. Они могут быстро плавать, используя реактивный принцип, а еще эти существа фильтруют воду и очищают океан.

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