Подросток за рулем иномарки протаранил остановку на северо-западе Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Несовершеннолетний водитель без прав устроил ДТП на северо-западе Москвы и врезался в остановку, сообщает столичная прокуратура.
По данным правоохранителей, авария произошла на Машкинском шоссе. 17-летний юноша, не имея права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле Hyundai, но не справился с управлением.
В результате машина съехала с трассы, а затем врезалась в остановку общественного транспорта.
В автомобиле, помимо самого водителя, находились три пассажира 2007 и 2009 годов рождения. Всем им понадобилась медицинская помощь.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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