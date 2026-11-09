сегодня в 13:05

Подросток за рулем иномарки протаранил остановку на северо-западе Москвы

Несовершеннолетний водитель без прав устроил ДТП на северо-западе Москвы и врезался в остановку, сообщает столичная прокуратура.

По данным правоохранителей, авария произошла на Машкинском шоссе. 17-летний юноша, не имея права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле Hyundai, но не справился с управлением.

В результате машина съехала с трассы, а затем врезалась в остановку общественного транспорта.

В автомобиле, помимо самого водителя, находились три пассажира 2007 и 2009 годов рождения. Всем им понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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