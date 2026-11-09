сегодня в 13:04

Богоугодно? Елочные игрушки с иконами заметили в российских магазинах

Российские магазины начали продавать праздничные украшения к Новому году и Рождеству Христову. На полках появились елочные игрушки с изображениями икон и ликами святых.

В одном из российских магазинов заметили необычные стеклянные шары. На них изображена Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в Русской православной церкви.

На праздничных шарах можно разглядеть Богородицу, на одной руке которой восседает младенец Иисус Христос. На упаковке с игрушкой написано, что это ручная работа.

Другой ретейлер предлагает приобрести рождественскую стеклянную подвеску с сюжетом рождения Иисуса Христа в Вифлееме. На украшении изображены Дева Мария, святой Иосиф Обручник и Младенец Иисус в яслях.

В описании товара говорится, что «новогоднее украшение отлично подойдет для декорации дома и новогодней ели».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.