Психолог Гаврилюк объяснила, как превратить внутреннего критика в союзника

С внутренним критиком стоит не бороться, а менять его тон на доброжелательный. Такой подход помогает сохранить мотивацию к развитию, сообщает «Вечерняя Москва» .

Психолог Мария Гаврилюк пояснила, что внутренний критик помогает замечать ошибки, становиться компетентнее и соблюдать социальные нормы. Но чрезмерная критика обесценивает достижения, снижает самооценку и лишает желания действовать.

По словам специалиста, разные стороны личности в психологии называют субличностями. Они служат общей цели — помогать человеку быть счастливым, здоровым и реализованным, но не всегда действуют согласованно.

Гаврилюк предложила менять общение с критиком через внутренний диалог.

«Я тебя слышу, дорогой мой критик. Я знаю, что ты желаешь мне добра. Но от твоей критики я чувствую себя только хуже. Предлагаю тебе быть моим другом. Давай действовать так же, но по-доброму», — отметила специалис.

Смысл такого подхода — сохранить стремление к развитию, заменив жесткость поддержкой. Осознание намерений внутреннего критика помогает изменить взаимодействие с ним. По словам психолога, регулярное доброжелательное отношение к себе со временем снижает тревожность, укрепляет ощущение собственной ценности и добавляет уверенности.

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