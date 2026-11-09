Хирурги Раменской больницы удалили вросший пирсинг из губы подростка

Девочка-подросток перенесла экстренную операцию в Раменской больнице после того, как украшение для пирсинга вросло в ткани губы. Пациентку выписали под амбулаторное наблюдение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочка обратилась в приемное отделение с острой болью и сильным отеком губы спустя несколько недель после пирсинга. Неправильно подобранное короткое украшение вросло в слизистую, и снять его самостоятельно она не смогла. Врачи выявили глубокое врастание штанги в мягкие ткани с образованием плотной капсулы, выраженный отек и воспаление.

Хирурги провели экстренную операцию под местной анестезией.

«Мы выполнили микроразрез по внутренней поверхности губы. В ходе операции металл был полностью окружен плотной рубцовой тканью. Нам потребовалось ювелирно иссекать капсулу, чтобы извлечь инородное тело, не повредив мимические мышцы и не оставив глубокой деформации губы», — отметил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Операция прошла успешно. Пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.

Врачи предупредили, что врастание украшений для пирсинга грозит не только эстетическим дефектом, но и абсцессом, повреждением лицевого нерва и серьезными инфекциями, вплоть до гепатита. Своевременное обращение за медицинской помощью помогает избежать осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.