Школьники и студенты Подмосковья почтили память участников парада 1941 года

Ученики школ и студенты колледжей Подмосковья посетили мероприятия к Дню воинской славы, посвященному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. Встречи прошли в преддверии памятной даты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию провели для младших школьников творческое занятие «Парад 1941 года: ожившая история». Дети в группах создали элементы макета парада, а затем объединили их в общую панораму.

Для выставки «Парад 1941-го» советники вместе со студентами и представителями родительского сообщества изучили исторические источники, собрали фотографии и цитаты из воспоминаний очевидцев. Экспозиции в образовательных организациях познакомили посетителей с событиями ноября 1941 года.

«Навигаторы детства» также организовали кинолекторий «Хроника мужества». Школьники и студенты посмотрели документальный фильм «Парад 1941 года на Красной площади» и обсудили значение события для поддержания боевого духа советского народа в тяжелые дни Великой Отечественной войны.

«Через такие мероприятия мы помогаем детям и молодежи прикоснуться к истории, почувствовать связь поколений и осознать значение подвига защитников Отечества», — подчеркнул руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.