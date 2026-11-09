В Видном открыли обновленную детскую библиотеку

В Видном после масштабного обновления по Народной программе «Единой России» открылась Центральная детская библиотека. Пространство превратилось в современный центр притяжения для детей и подростков, передает пресс-служба партии.

В здании прошел ремонт, была заменена мебель, пространство оснастили современной техникой. Теперь тут есть интерактивная игровая зона, мультстудия, «умное» логопедическое зеркало, интерактивная панель и даже три 3D-принтера. Также книжный фонд пополнился 1280 новыми изданиями.

«Наша библиотека находится в этом здании с 1980 года, и за это время многое устарело. Ремонт был жизненно необходим. Мы полностью обновили помещения, закупили новую мебель и современное оборудование. Теперь библиотека соответствует всем требованиям модельного стандарта», — поделилась и. о. директора Централизованной библиотечной системы Ленинского округа Елена Рогозянская.

Обновленную библиотеку осмотрела депутат Мособлдумы от «Единой России», руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц. Она пообщалась с сотрудниками и увидела, как проходят первые занятия: дети уже осваивают 3D-моделирование, учатся работать с нейросетями и создают первые мультфильмы.

«Жители давно просили обновить библиотеку и вместе с ее сотрудниками участвовали в подготовке проекта. Теперь это не только место, где можно взять книгу. По Народной программе здесь обустроили отдельные пространства для творчества и учебы. Появились мультстудия, техника для моделирования и даже кабинет для занятий с логопедом. У ребят из Видного теперь есть все возможности, чтобы развиваться и осваивать новые технологии», — сказала Диана Алумянц.

В планах — расширить количество кружков и мастер-классов. Часть занятий сделают платными, а вырученные средства направят на покупку новых материалов для творчества. За пять лет по Народной программе «Единой России» в Подмосковье создали более 30 модельных библиотек. Модернизация библиотечной сети продолжится и в новой Народной программе партии, рассчитанной до 2031 года — в регионе появятся новые современные центры для учебы и творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.