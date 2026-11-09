Андрей Воробьев рассказал о важности качественной работы УК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с работой управляющих компаний (УК) ежедневно сталкиваются все жители многоквартирных домов, и призвал глав округов уделять внимание этому вопросу.

«Это тоже слагаемое, которое обеспечивает доверие. Каждый день каждая семья, проживающая в многоквартирном доме, сталкивается с качеством услуг, предоставляемых управляющей компанией. Спасибо нашим законодателям, которые дали нам возможность более гибко реагировать на недобросовестные управляющие компании, обеспечивать электронное голосование, а не на бумаге», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Губернатор региона напомнил руководителям муниципалитетов о том, что они должны внимательно следить за качеством услуг, которые предоставляют УК.

Также ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье планируется построить и реконструировать 47 очистных сооружений за 2 года.

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