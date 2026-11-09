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В трех муниципалитетах Подмосковья оштрафовали нарушителей обращения с отходами

Минэкологии Московской области назначило штрафы за незаконное обращение с отходами в Шаховской, Рузском округе и Волоколамске. Материалы о нарушениях поступили из полиции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Московской области рассмотрело поступившие из полиции протоколы о незаконном обращении с отходами в трех муниципалитетах. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

«Сотрудники ОМВД России «Шаховской» задержали водителя при попытке сброса строительных отходов и порубочных остатков в деревне Коросткино округа Шаховская. Из ОМВД России «Рузский» поступили протоколы, составленные по фактам сброса отходов вблизи СНТ «Родник». Аналогичное нарушение совершил водитель автомобиля, выгрузивший отходы в Волоколамске», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее Минэкологии объявило собственникам земельных участков вблизи деревни Молодиково предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Там выявили навалы строительного мусора, преимущественно лома асфальта и железобетонных изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.