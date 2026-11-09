В Подольске удалили опухоль матки через проколы пациентке весом 160 кг

Онкогинекологи Подольской областной клинической больницы выполнили лапароскопическую операцию пациентке с раком матки и выраженным ожирением. Через четыре дня ее выписали домой в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка с раком матки поступила в отделение опухолей молочной железы и онкогинекологии Подольской областной клинической больницы. При росте 167 см ее масса тела составляла 160 кг.

Ожирение повышает риск сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и некоторых видов рака. Сочетание ожирения, диабета и гипертонической болезни увеличивает риск развития рака тела матки.

Заведующий отделением, доктор медицинских наук Александр Ильич Беришвили рассказал, что сопутствующие заболевания и проблемы с заживлением ран повышают риски операций у таких пациенток. При этом хирургическое вмешательство часто остается единственным способом спасти жизнь.

В отделении разработали и внедрили специальный алгоритм обследования: углубленный анализ показателей свертываемости крови и работы сердечно-сосудистой системы, а также обязательный консилиум с участием кардиолога, анестезиолога, терапевта и хирурга.

Лапароскопические операции через небольшие проколы позволяют сократить время вмешательства и снизить частоту послеоперационных осложнений у пациенток с ожирением. Метод требует большого опыта хирурга.

«Мы применяем специальное оборудование, включая удлиненные инструменты и порты. В данном случае нам удалось за 2 часа выполнить лапароскопическую экстирпацию матки с придатками, что привело к радикальному удалению опухоли. На 4 сутки больная была выписана в удовлетворительном состоянии домой», — добавил Александр Беришвили.

Ранее такое лечение было доступно только в федеральных онкологических центрах. Появление высокотехнологичного оборудования и специалистов, владеющих методикой, позволило проводить его в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.