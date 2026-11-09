Андрей Воробьев: 47 очистных сооружений построят и реконструируют за 2 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье планируется построить и реконструировать 47 очистных сооружений за 2 года. Соответствующая программа, в частности, касается Серпухова, Коломны, Раменского и других округов.

«Вы знаете, что в нашей стране есть большая государственная программа и Московская область заявлена в очень заметном объеме. Одна из приоритетных программ для Подмосковья — в следующие два года построить и реконструировать 47 объектов очистных сооружений», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что упомянутая программа и сооружения относятся к Серпухову, Коломне, Раменскому, Клину, Дмитрову, Дубне и другим муниципалитетам региона.

Ранее губернатор проверил ход работ по реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад Одинцовского городского округа. Глава Подмосковья назвал очистные в Верхнем Посаде стратегическим объектом.

«Проект по их реконструкции реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача — модернизировать очистные без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки. Важно, чтобы было понимание по всему, что касается гидроизоляции, инженерных работ, и мы могли качественно улучшить здесь экологическую ситуацию, повысить комфорт жителей», — заявил Воробьев.

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