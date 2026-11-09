Тхэквондисты Подмосковья завоевали золото и бронзу на чемпионате России

Идар Багов и Иван Ермаков из Московской области стали золотым и бронзовым призерами чемпионата России по тхэквондо ВТ. Соревнования среди мужчин и женщин проходят с 3 по 9 ноября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Идар Багов завоевал чемпионский титул в весовой категории до 63 кг. В финале он победил соперника из Республики Северная Осетия — Алания. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга.

Иван Ермаков выиграл бронзу в категории до 54 кг. Золото в этом весе досталось представителю Дагестана, серебро — спортсмену из Самарской области. Оба подмосковных тхэквондиста представляют областной центр олимпийских видов спорта и УОР №3 в Химках.

В чемпионате России приняли участие около 500 спортсменов из 40 регионов страны. Участники разыграли 16 комплектов наград — по восемь в мужских и женских весовых категориях.

Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России» и является ключевым этапом формирования национальной сборной на следующий спортивный сезон.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.