Россиянам начнут начислять пени за долги по имущественным налогам со 2 декабря

Владельцам недвижимости, земли и транспорта нужно уплатить налоги за 2025 год до 1 декабря 2026 года. Со следующего дня долг начнет ежедневно расти, сообщает АБН24 .

При ключевой ставке около 14% пеня на долг в 10 тыс. рублей составит около 4,7 рубля в день, или примерно 140 рублей за месяц.

«Начисление пеней со 2 декабря не является отдельным ужесточением со стороны налоговой службы. Это предусмотренный статьей 75 Налогового кодекса РФ порядок: проценты за просрочку начинают рассчитываться со дня, следующего за установленным сроком уплаты налога, и начисляются ежедневно до полного погашения задолженности. Для физических лиц применяется ставка в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка. Поэтому размер дополнительных начислений напрямую зависит от денежно-кредитной политики регулятора», — пояснил руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг» Марат Самитов.

При снижении ключевой ставки последующие пени уменьшатся, но уже начисленные суммы не пересчитают.

Налоговая направит должнику требование с указанием срока оплаты. Если его проигнорировать, служба может взыскать долг через суд, затем подключатся приставы. Возможны списания с банковских счетов, удержания из зарплаты и при определенных условиях — временный запрет на выезд за границу.

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