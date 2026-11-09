Участница Comedy Club Екатерина Шкуро рассказала о потере ребенка

Блогерша и участница Comedy Club Екатерина Шкуро сообщила в своем Telegram-канале, что пережила выкидыш на раннем сроке, передает infox.ru .

Шкуро узнала о беременности в июле во время семейного отдыха в Турции. Первый анализ на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) подтвердил беременность, но повторный показал падение уровня гормона.

«Два дня мы ходили с полным ощущением счастья и пониманием, что вскоре станем родителями в третий раз. Идем сдавать ХГЧ повторно — и он падает в два с половиной раза. УЗИ, разговор с гинекологом, диагноз — биохимическая беременность», — сообщила Шкуро.

Биохимическая беременность прерывается на очень раннем сроке, обычно еще до того, как эмбрион можно увидеть при ультразвуковом исследовании. На нее указывает характерное падение уровня ХГЧ после положительного теста.

Блогерша призналась, что сначала винила себя в случившемся, но позже смогла отпустить ситуацию. Она замужем за бывшим хоккеистом Дмитрием Козловым. В 2022 году у супругов родилась дочь Аврора, в 2024 году — сын Артур.

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