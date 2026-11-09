В Шатуре открыли Коробовский дом культуры после капремонта

Обновленный Коробовский дом культуры в селе Дмитровский Погост уже принимает посетителей. О его открытии пресс-служба регионального минстройкомплекса сообщила в понедельник.

В здании площадью 2643,9 кв. м отремонтировали кровлю, водосточную систему и инженерные коммуникации, установили видеонаблюдение и систему пожарной безопасности. Рабочие также обновили фасад, все внутренние помещения и прилегающую территорию. Для учреждения закупили новую мебель и оборудование.

Капремонт провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.