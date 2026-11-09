Самбистка из Можайска Карина Черевань в третий раз стала чемпионкой мира

Карина Черевань завоевала золото в весовой категории до 65 кг на 50-м чемпионате мира по самбо в Ташкенте. В финале 7 ноября она победила испанку Сараи Падилью Герреро за 28 секунд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Можайская спортсменка Карина Черевань стала трехкратной чемпионкой мира по самбо. На юбилейном, 50-м чемпионате в Ташкенте она выиграла финальную схватку в категории до 65 кг за 28 секунд. Ее соперницей 7 ноября была испанка Сараи Падилья Герреро.

В полуфинале Черевань провела напряженный поединок с представительницей Монголии и победила чистым болевым приемом. Ранее россиянка завоевывала золото чемпионатов мира в 2022 году и в 2025-м в Бишкеке. Третью победу она одержала в 2026 году. За этими результатами — ежедневные тренировки, строгая самодисциплина, преодоление серьезных травм и долгие месяцы восстановления.

Карина начала заниматься самбо в 10 лет в Можайской спортивной школе олимпийского резерва. Тренеры сразу отметили ее бойцовский характер и лидерские качества. В активе спортсменки — победы на юниорских первенствах мира и Европы, золото Кубка России и Кубка мира.

С 2023 года Черевань является муниципальным депутатом и помощником депутата Московской областной думы Владимира Вшивцева. Она пропагандирует здоровый образ жизни и делится опытом с молодежью. В 2024 и 2026 годах спортсменка участвовала в экстремальном реалити-шоу «Титаны» на ТНТ, где проходила сложные физические и психологические испытания.

Администрация Можайского округа и жители поздравляют Карину, ее тренеров Алексея Павлова и Валерия Нагулина, а также Можайскую спортивную школу олимпийского резерва по самбо и дзюдо с победой. Встреча сборной состоится 9 ноября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.