Плата за отопление в домах без общедомовых счетчиков

В МосОблЕИРЦ объяснили, как считается плата за тепло, если в доме нет общедомового прибора учета, сообщает пресс-служба компании.

В таком случае за тепло рассчитывают по нормативу: норматив × тариф × общая площадь квартиры.

Норматив потребления — это количество тепла на обогрев одного кв. метра помещения в месяц. Нормативы могут отличаться у соседних домов из-за их конструктивных особенностей: этажности, стен из панелей, блоков или кирпича, наличия или отсутствия полотенцесушителей и тд.

Нормативы расхода тепла устанавливаются распоряжениями Министерства ЖКХ Московской области для каждого муниципального образования.

Порядок оплаты определяют местные органы власти. Плату начисляют двумя способами:

• только в отопительный период 7 месяцев в году;

• 12 месяцев в году.

При этом плата не зависит от холодной погоды и распределяется равномерно.

Даже если отопление включили не с первого числа, сумма к оплате выставляется за полный календарный месяц, согласно жилищным правилам.

Тарифы устанавливает областной Комитет по ценам и тарифам для каждой ресурсоснабжающей организации. Тариф по конкретному адресу можно узнать на сайте Комитета.

Перерасчет делается, если температура в квартире ниже нормы. Обращаться нужно к исполнителю услуги: в ресурсоснабжающую или управляющую организацию.МосОблЕИРЦ выполняет перерасчет только по поручению исполнителя.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.