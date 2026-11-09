Пострадавшая в пожаре Шурочкина находится в реанимации НИИ Склифосовского

Сестра популярной певицы Нюши серьезно пострадала в пожаре в собственной 4-комнатной квартире. Причиной возгорания стали пары от биотоплива, которое она использовала для заправки биокамина.

Шурочкина не учла правила пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями. У нее сразу загорелась одежда, а дым заполнил квартиру и подъезд, соседи вызвали скорую.

Синхронистку в срочном порядке госпитализировали с серьезными ожогами 2 и 3 степени. Пострадали лицо и грудная клетка. По словам соседей, спортсменка находилась в шоковом состоянии после случившегося и ничего не могла объяснить.

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